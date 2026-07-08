Cruz Azul confirma a Joel Huiqui como técnico: va por el bicampeonato tras conquistar la décima

La directiva de Cruz Azul anunció oficialmente la firma de Joel Huiqui como director técnico del primer equipo para el torneo Apertura 2026, consolidando la continuidad del proyecto que lo llevó a coronarse campeón interino ante Pumas en el Clausura 2026.
En rueda de prensa, Huiqui expresó su entusiasmo: “Es un gran reto formar parte de un proyecto tan importante como Cruz Azul. Conozco la institución desde hace veintitantos años y hoy la oportunidad representa un gran compromiso”. El exdefensa central, quien dirigió al conjunto en la última jornada del Clausura tras la salida de Nicolás Larcamón, mantuvo la racha invicta del equipo y aseguró el título de liga, lo que motivó a la directiva a otorgarle la permanencia.
El nuevo técnico trazó sus metas para la próxima temporada: “Nuestro objetivo es el bicampeonato. Tenemos cuatro trofeos en camino – Campeón de Campeones, Champions Cup, Leagues Cup y la Liga – y 31 partidos para lograrlo”. Asimismo, detalló el calendario de Apertura 2026, que iniciará contra Atlético de San Luis el 17 de julio, seguido de encuentros contra Puebla (21 de julio) y Atlante (1 de agosto), entre otros compromisos.
La designación de Huiqui responde al impacto inmediato que tuvo al asumir el banquillo: estabilizó al equipo, devolvió la solidez defensiva y recuperó la identidad competitiva que había perdido bajo la dirección de Larcamón, quien había visto una racha de nueve partidos sin victoria.
Con la décima estrella ya en el palmarés, la afición y la directiva esperan que la “Máquina Cementera” continúe su ascenso bajo el mando de un exjugador que conoce la cultura del club desde dentro.