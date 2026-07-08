Cruz Azul confirma a Joel Huiqui como técnico: va por el bicampeonato tras conquistar la décima

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A una semana del inicio del Apertura 2026, Cruz Azul oficializa la contratación del exjugador Joel Huiqui, de 43 años, como director técnico permanente tras haber ganado la décima liga como interino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 04:29 PM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 10:26 AM.