Djokovic supera a Auger‑Aliassime y se prepara para el duelo con Sinner en semifinal de Wimbledon

WIMBLDON, 8 de julio de 2026. Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon, derrotó al canadiense Felix Auger‑Aliassime en una batalla épica de cinco sets, asegurando su paso a la semifinal del torneo y preparando el esperado enfrentamiento contra el vigente campeón, Jannik Sinner.
El serbio se impuso con el marcador 7‑6(10), 3‑6, 6‑3, 6‑7(4), 7‑6(10‑4) después de 5 horas y 15 minutos de juego. La contienda, que se desarrolló bajo techo a partir del tercer set, estuvo amenazada de suspensión por el tradicional toque de queda de Wimbledon, pero los organizadores concedieron diez minutos adicionales que permitieron la conclusión del partido.
Con esta victoria, Djokovic alcanzó su victoria número 107 en el All England Club y su 15ª semifinal en Wimbledon, la octava consecutiva en un Grand Slam. Además, sumó su 50.º partido a cinco sets en la era abierta, el mayor registro entre los tenistas actuales.
Auger‑Aliassime, tercer favorito del torneo, mostró una gran resistencia, logrando 30 saques directos y forzando a Djokovic a dos desempates decisivos. A pesar de su esfuerzo, el canadiense no pudo superar al serbio en los momentos críticos del quinto set.
El próximo reto de Djokovic será contra el italiano Jannik Sinner, quien busca defender su título de 2025. El duelo entre ambos, considerados dos de los mejores tenistas de la generación, promete ser otro capítulo memorable en la historia de Wimbledon.
Mientras tanto, el número uno del mundo mantiene su dominio en la competición, mientras que Carlos Alcaraz quedó fuera del cuadro, dejando al público con la expectativa de un posible enfrentamiento futuro entre los cuatro grandes del tenis actual.