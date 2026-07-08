Djokovic supera a Auger‑Aliassime y se prepara para el duelo con Sinner en semifinal de Wimbledon

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Novak Djokovic venció al canadiense Felix Auger‑Aliassime en cinco sets (7‑6(10), 3‑6, 6‑3, 6‑7(4), 7‑6(10‑4)) tras 5 horas y 15 minutos de juego, logrando su 15ª semifinal en el All England Club y enfrentará al italiano Jannik Sinner en la próxima ronda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 05:46 AM.
En Deportes y editada el 08/07/2026 09:16 AM.