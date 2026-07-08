México rompe récord histórico: 60 millones vieron el México-Inglaterra en Mundial 2026

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El encuentro de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra alcanzó una audiencia histórica de 60 millones de personas, casi la mitad de la población nacional, y consolidó al torneo como el más grande organizado en la historia del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 05:51 AM.
En Deportes y editada el 08/07/2026 09:56 AM.