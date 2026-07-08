Pachuca se despide de Enner Valencia tras un año y el fin de su segunda etapa con los Tuzos

El Club de Fútbol Pachuca comunicó oficialmente la conclusión del vínculo contractual con Enner Valencia, delantero ecuatoriano que, tras disputar el Mundial 2026 con su selección, finaliza su etapa de un año con los Tuzos.
El comunicado del club destacó que Valencia dejó una huella imborrable, tanto por sus goles como por su liderazgo y compromiso con la afición hidalguense. "Esta siempre será tu casa", se leyó en el mensaje de despedida, reflejando el vínculo construido durante sus dos periodos en el equipo.
Valencia regresó a Pachuca en septiembre de 2025, en una segunda etapa breve pero decisiva que ayudó a mantener al club en los puestos de la tabla. Aunque no logró títulos, su experiencia y capacidad goleadora fueron clave para la permanencia del equipo en la lucha por los primeros lugares.
El club también recordó la primera etapa del delantero en 2014, cuando se coronó campeón de goleo con 12 anotaciones y fue pieza fundamental para que los Tuzos alcanzaran el subcampeonato de la Liga MX.
En el plano internacional, Pachuca subrayó el legado de Valencia al representar al club en los mundiales de Brasil 2014 y Norteamérica 2026, llevando el nombre de la institución a los escenarios más importantes del fútbol mundial.
Con 36 años, el exjugador ecuatoriano se prepara para definir el siguiente capítulo de su carrera. Los rumores apuntan a posibles destinos en la Liga MX, la MLS o ligas del Medio Oriente, aunque aún no se ha confirmado ninguna oferta.
La despedida de Enner Valencia marca el cierre de un ciclo tanto para el futbolista como para el Club de Fútbol Pachuca, que agradece su aporte y le desea éxito en sus futuros proyectos.