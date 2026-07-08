Pachuca se despide de Enner Valencia tras un año y el fin de su segunda etapa con los Tuzos

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El Club de Fútbol Pachuca anunció la salida del delantero ecuatoriano Enner “Superman” Valencia, quien culmina su contrato de un año después de representar a Ecuador en el Mundial 2026. El club resaltó su aporte tanto en la cancha como fuera de ella, recordando sus dos etapas en la institución.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 04:24 PM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 03:32 PM.