Rafa Márquez es nombrado nuevo DT de la Selección Mexicana rumbo al 2030

...

La Federación Mexicana de Fútbol oficializa a Rafael Márquez Álvarez como director técnico del Tri, marcando la continuidad del Proyecto Deportivo 2030 tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 12:31 PM.
En Deportes y editada el 08/07/2026 12:38 PM.