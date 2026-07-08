Rafa Márquez es nombrado nuevo DT de la Selección Mexicana rumbo al 2030

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó oficialmente, mediante el comunicado 046/2026_SNM, la designación de Rafael Márquez Álvarez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México. El anuncio, realizado por el comisionado Mikel Arriola, se enmarca dentro de una transición planificada que garantiza la continuidad del Proyecto Deportivo 2030, iniciado en agosto de 2024 cuando el exjugador se incorporó como asistente de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En el comunicado, la FMF agradeció a Javier "El Vasco" Aguirre y a su cuerpo técnico por el legado de identidad, trabajo y competitividad que dejaron al frente del Tri, destacando la histórica fase de grupos perfecta (tres victorias y nueve puntos) lograda en el Mundial 2026, aunque el equipo cayó en octavos de final y finalizó en la novena posición mundial.
Rafa Márquez llega al cargo con una trayectoria de jugador sin precedentes: cinco Copas del Mundo, la Copa Confederaciones 1999, dos Campeonatos de la Liga de Campeones de la UEFA, cuatro Ligas españolas y una Copa del Mundo de Clubes con el FC Barcelona, además de títulos de liga en México con Atlas y Club León. Tras retirarse, inició su carrera como entrenador en la cantera del Real Alcalá, dirigió al Barça Atlètic y formó parte del cuerpo técnico de Aguirre durante el último ciclo mundialista.
Con el respaldo de la directiva y la afición, la era Márquez comienza hoy con el objetivo de consolidar el crecimiento deportivo del Tri y proyectar al equipo hacia la Copa del Mundo de 2030.