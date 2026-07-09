Andy Ruiz firma con Matchroom Boxing y busca volver a ser campeón mundial de peso completo

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El ex campeón mundial de peso completo, Andy Ruiz Jr., firmó un contrato con la promotora británica Matchroom Boxing y prepara su regreso al ring, con una posible pelea contra Damian Knyba el 4 de septiembre en Newark.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 10:53 AM.