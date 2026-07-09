Andy Ruiz firma con Matchroom Boxing y busca volver a ser campeón mundial de peso completo

El boxeador mexicoamericano Andy Ruiz Jr., quien en junio de 2019 sorprendió al mundo al derrotar a Anthony Joshua y se alzó con los cinturones unificados de la AMB, OMB y FIB, anunció este miércoles 8 de julio la firma de un contrato con la promotora británica Matchroom Boxing. Con la firma, el ex campeón busca retomar su carrera en la división de peso completo y volver a posicionarse en el panorama internacional.
En declaraciones difundidas por la promotora, Ruiz expresó su gratitud: “Estoy muy feliz y agradecido por firmar con Matchroom y dar otro paso hacia adelante para continuar mi misión de convertirme en dos veces campeón del mundo para México”. Asimismo, agradeció a su equipo técnico y prometió “dar un gran golpe de autoridad en la división de peso completo”.
Matchroom Boxing confirmó que la fecha de la próxima pelea de Ruiz será anunciada el viernes 10 de julio, y adelantó que existen negociaciones avanzadas para enfrentar al polaco Damian Knyba el 4 de septiembre en Newark, Nueva Jersey. De concretarse, sería la primera pelea bajo la dirección de Eddie Hearn que no involucre a Canelo Álvarez.
El regreso llega tras una etapa de escasa actividad: desde su derrota ante Joshua en diciembre de 2019, Ruiz ha disputado apenas tres combates, el último de ellos un empate frente a Jarrell Miller. La ausencia prolongada y la pérdida de sus cinturones dejaron su nombre en segundo plano, pero el nuevo contrato le brinda una segunda oportunidad para retomar la senda del éxito.
El boxeador también manifestó su fe en el proceso: “Creo que todo sucede por una razón y estoy muy agradecido con Dios por darme una segunda oportunidad para hacer las cosas bien”. Con la firma, Ruiz aspira a volver a pelear por un campeonato mundial antes de que concluya el 2026.