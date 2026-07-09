Barcelona va por Karim Adeyemi: Dortmund aceptaría venderlo por 40 millones de euros

El Barcelona ha manifestado su intención de presentar una oferta al Borussia Dortmund por el delantero zurdo alemán Karim Adeyemi, de 24 años, cuyo vínculo contractual con el club alemán finaliza en junio de 2025. Las negociaciones, reveladas por el periodista Gerard Romero y confirmadas por EFE, se encuentran en una fase embrionaria mientras el club catalán prepara su estrategia de mercado para la próxima temporada.
Adeyemi, que llegó al Dortmund procedente del Red Bull Salzburgo en 2020 por 30 millones de euros, ha disputado 146 partidos en los últimos cuatro años, anotando 36 goles y proporcionando 25 asistencias. Su versatilidad le permite desempeñarse en ambas bandas, aunque su posición preferida es la derecha, zona actualmente ocupada por Lamine Yamal en el Barça.
El Borussia Dortmund ha intentado sin éxito renovar al delantero durante la presente campaña. Ante la perspectiva de perderlo de forma gratuita el próximo año, el club alemán podría aceptar una oferta de alrededor de 40 millones de euros, según estimaciones de la prensa especializada.
La posible incorporación de Adeyemi generaría varios escenarios en la planificación del equipo azulgrana. Roony Bardghi, fichado para dar descanso a Yamal, podría ser desplazado; Ferran Torres, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2027, aún no ha renovado; y la situación de Raphinha sigue abierta, con intereses de clubes saudíes como Al‑Hilal y Al‑Nassr.
Hasta el momento, el Barça solo ha incorporado a Anthony Gordon, proveniente del Newcastle United, y ha perdido a Robert Lewandowski, quien firmó con el Chicago Fire de la MLS. El objetivo principal del club para la próxima temporada sigue siendo la posible llegada del argentino Julián Álvarez del Atlético de Madrid, una operación que probablemente se posponga hasta después del Mundial.