Barcelona va por Karim Adeyemi: Dortmund aceptaría venderlo por 40 millones de euros

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El Barça ha iniciado conversaciones preliminares para fichar al joven extremo zurdo del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, cuyo contrato expira en junio de 2025. El posible traspaso rondaría los 40 millones de euros y abriría nuevas opciones ofensivas para el club catalán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:08 PM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 02:52 PM.