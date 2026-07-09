Cruz Azul analiza dejar el Estadio Azteca y volver al Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026

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Ante la falta de acuerdo con la administración del Estadio Azteca, la directiva de Cruz Azul evalúa volver al Estadio Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026. La opción, ya discutida entre los dirigentes, se vuelve la alternativa más viable si las negociaciones en Coapa fracasan.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:34 AM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 10:28 AM.