Cruz Azul analiza dejar el Estadio Azteca y volver al Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026

La directiva de Cruz Azul está analizando alternativas para definir su sede en el Apertura 2026, después de que las negociaciones con la administración del Estadio Azteca no lograran estabilizar la localía del club celeste.
Según informó Joel Morales de Claro Sports, la posibilidad de regresar al Estadio Ciudad de los Deportes se ha convertido en la opción más seria sobre la mesa, aunque aún no se ha tomado una decisión oficial.
Aunque el contrato con el Azteca está vigente hasta 2031, recientes cambios en los términos del acuerdo han generado inconformidad en la directiva, lo que podría obligar al club a preparar un plan alterno para su afición.
El Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la zona de Benito Juárez, ha sido sede del equipo en fases recientes y se considera viable para albergar los partidos del Apertura 2026, en caso de que la negociación en Coapa se derrumbe.
En los últimos torneos, Cruz Azul ha alternado su sede entre el Estadio Cuauhtémoc, el Olímpico Universitario, el Estadio Azteca y el Ciudad de los Deportes, lo que evidencia la inestabilidad de su localía.
Mientras la directiva define la mejor estrategia, el regreso al Estadio Ciudad de los Deportes se mantiene como una posibilidad real para el campeón actual del fútbol mexicano.