Isaac del Toro brilla en el Tour de Francia 2026 y sube al podio tras una gran etapa

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El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó tercero en la etapa de montaña de la Etapa 6 del Tour de Francia, a 2:57 del líder Tadej Pogačar, y ascendió al tercer lugar de la clasificación general.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:23 PM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 01:38 PM.