Isaac del Toro brilla en el Tour de Francia 2026 y sube al podio tras una gran etapa

El mexicano Isaac del Toro logró una destacada actuación en la Etapa 6 del Tour de Francia 2026, al cruzar la meta en tercera posición, a 2 min 57 seg del ganador Tadej Pogačar, quien consolidó su liderazgo tras un ataque decisivo a 48 km del final.
Con este resultado, Del Toro subió al podio y se posicionó en el tercer puesto de la clasificación general, consolidándose como uno de los protagonistas de la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial.
El equipo UAE Emirates dominó gran parte del recorrido, colocando a sus tres corredores entre los primeros lugares. Del Toro, sin intentar seguir el ataque de su compañero, reservó energías y se centró en mantener su posición frente a los rivales. En los últimos 700 metros, ejecutó un sprint potente que le permitió superar al belga Remco Evenepoel y asegurar el tercer puesto.
La Etapa 7, programada para el viernes 10 de julio, partirá de Hagetmau y concluirá en Burdeos, con 175,1 km, 850 m de desnivel y un único puerto de montaña categorizado. El recorrido favorecerá a los velocistas, previendo una llegada masiva al sprint en la “Pequeña París”. La salida está prevista a las 5:25 h (hora de la Ciudad de México) y la carrera podrá seguirse en ESPN.