Luis Gastélum debuta en Grandes Ligas con los St. Louis Cardinals

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El lanzador mexicano Luis Gastélum, de los Mochis, Sinaloa, hizo su debut en la MLB al salir a pitchear en la victoria de los Cardinals sobre los Brewers, convirtiéndose en el 155.º mexicano en jugar en las Grandes Ligas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 10:51 AM.