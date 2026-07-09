Luis Gastélum debuta en Grandes Ligas con los St. Louis Cardinals

En la noche del viernes, Luis Gastélum, de 24 años, se convirtió en el mexicano número 155 en debutar en las Grandes Ligas al lanzar dos outs en la séptima entrada del triunfo de los St. Louis Cardinals ante los Milwaukee Brewers. El derecho, que proviene de los Mochis, Sinaloa, ingresó con el marcador 5-2 a favor de los Cardinals y salió sin permitir carreras, dejando el montículo en blanco.
El debut de Gastélum coincidió con una ofensiva de los locales: Alec Burleson y José Fermín conectaron cuadrangulares en la misma entrada, ampliando la ventaja. Mientras tanto, el asiduo lanzador de los Cardinals, Michael McGreevy, aportó 6 1/3 entradas sólidas, rompiendo la racha de siete derrotas consecutivas que los Brewers habían impuesto a St. Louis.
El juego, que se jugó en el Busch Stadium, también destacó la actuación de Jordan Walker, quien, tras ser seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez, registró un doble impulsor y anotó dos carreras. El dominicano José Fermín añadió un jonrón de 404 pies en la cuarta entrada, mientras Burleson lanzó otro jonrón de 443 pies en la sexta.
Los Brewers, líderes de la División Central de la Liga Nacional, vieron frenada su racha de cuatro triunfos consecutivos. Su lanzador titular, Kyle Harrison, permitió cuatro hits y tres carreras en cuatro entradas, mientras que Garrett Mitchell lideró a los visitantes con un sencillo y un doble.
Con este debut, Luis Gastélum se suma a la creciente lista de peloteros mexicanos que han llegado a la MLB, reforzando la presencia del talento nacional en la máxima categoría del béisbol estadounidense.