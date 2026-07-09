Pulisic y Santiago Giménez se lesionan y complican la pretemporada del AC Milan

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El AC Milan pierde temporalmente a Christian Pulisic y Santiago Giménez, ambos lesionados en los octavos de final del Mundial, complicando su pretemporada 2026‑27.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:23 PM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 02:04 PM.