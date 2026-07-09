Pulisic y Santiago Giménez se lesionan y complican la pretemporada del AC Milan

El AC Milan confirmó que Christian Pulisic se incorpora a la lista de lesionados del club, sumándose a Santiago Giménez, quien ya había sido dado de alta por la Selección Mexicana. Ambos jugadores resultaron heridos durante los octavos de final del Mundial 2026.
Pulisic sufrió una microfractura y un hematoma óseo en la tibia y el peroné derechos tras colisionar con el capitán belga Youri Tielemans al minuto 52 del partido contra Bélgica. El estadounidense permaneció en el campo hasta el minuto 59, cuando abandonó el encuentro visiblemente afectado.
Por su parte, Giménez se lesionó el tobillo derecho con un esguince de segundo grado en la derrota de México ante Inglaterra. El delantero mexicano ingresó como sustituto, pero tuvo que salir asistido del campo y fue trasladado a un hospital para su evaluación.
La US Soccer informó que trabajará conjuntamente con el Milan para definir el proceso de recuperación de Pulisic. A pesar del diagnóstico, fuentes de The Athletic y AP expresan optimismo de que el estadounidense pueda reincorporarse a los entrenamientos antes del debut del Milan en la Serie A, programado para el 23 de agosto contra el Torino.
Con ambas bajas, el conjunto rossonero afronta un panorama complicado en la pretemporada 2026‑27, pues perderá a dos de sus principales referentes ofensivos durante una fase clave de preparación bajo la dirección de Rubén Amorim.