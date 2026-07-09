Senado de Paraguay condena dichos racistas de Celeste Amarilla contra Mbappé

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Tras una sesión de más de cinco horas, la Cámara Alta aprobó por mayoría una resolución que rechaza enérgicamente los comentarios discriminatorios de la legisladora paraguaya hacia el futbolista francés, subrayando su compromiso contra el racismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:08 PM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 02:13 PM.