Senado de Paraguay condena dichos racistas de Celeste Amarilla contra Mbappé

El Senado de Paraguay emitió este miércoles una resolución que condena las declaraciones consideradas discriminatorias y racistas de la senadora Celeste Amarilla contra el delantero francés Kylian Mbappé. La medida, aprobada por mayoría después de una deliberación de más de cinco horas, incluye un "absoluto rechazo" a cualquier forma de racismo y aclara que los dichos de la legisladora no representan la posición institucional del Congreso.
Amarilla había generado polémica el pasado sábado al publicar en sus redes sociales que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", comentarios que fueron calificados de racistas por la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente Emmanuel Macron. La senadora justificó sus palabras tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo, donde Mbappé anotó el único gol del partido mediante penalti.
Durante el pleno, Amarilla reiteró su postura, calificando al futbolista de "hijo de put*" y acusándolo de una supuesta actitud prepotente. Otros legisladores, como la senadora Yolanda Paredes y el senador Líder Amarilla, respaldaron a Celeste Amarilla, alegando que Mbappé habría sido racista y xenofóbico contra los jugadores paraguayos.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, criticó duramente las declaraciones de la senadora, instándola a guardar silencio y calificándolas de "malísimas". Núñez señaló que esas publicaciones no reflejan la opinión mayoritaria de los paraguayos y advirtió que el racismo no tiene cabida en la Cámara.
Con la aprobación de la resolución, el Senado busca enviar un mensaje claro de intolerancia cero al racismo y la discriminación, reforzando el compromiso del poder legislativo paraguayo con los valores de igualdad y respeto en el ámbito deportivo y social.