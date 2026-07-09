Zverev hace historia: avanza por primera vez a semifinales de Wimbledon

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El alemán Alexander Zverev, segundo favorito del torneo, superó a Taylor Fritz (6‑4, 6‑4, 6‑2) y se convirtió en el primer alemán en alcanzar las semifinales del All England Club. Con este triunfo, Zverev apunta al número dos del ranking mundial y a una posible final histórica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 09/07/2026 09:56 AM.