Zverev hace historia: avanza por primera vez a semifinales de Wimbledon

Alexander Zverev, segundo favorito del torneo y reciente campeón de Roland Garros, venció al estadounidense Taylor Fritz por 6‑4, 6‑4 y 6‑2, logrando su primera aparición en semifinales de Wimbledon en una carrera que incluye nueve ediciones del torneo.
El alemán rompió el dominio de Fritz, quien le había ganado los siete últimos encuentros y ostentaba una ventaja de diez derrotas en quince partidos. Desde el noveno juego del primer set, Zverev mantuvo la presión con un saque sólido y una agresiva línea de fondo, mientras Fritz solicitó atención médica por una molestia en la rodilla derecha al iniciar el segundo set.
Con este resultado, Zverev se convierte en el quinto jugador activo en alcanzar semifinales en los cuatro Grand Slam, y abre la puerta a un posible enfrentamiento contra el británico Arthur Fery, invitado del torneo, quien derrotó al italiano Flavio Cobolli (6‑4, 7‑6(4), 6‑0) en la ronda anterior.
De lograr la final, Zverev superaría a Carlos Alcaraz en el ranking mundial, recuperando la posición número dos que no ocupaba desde mayo del año pasado. Además, sería la primera vez que un alemán llega a la final de Wimbledon desde la era Open.
El desempeño de Zverev en hierba demuestra una notable adaptación tras su victoria en tierra batida en París, y su confianza renovada sugiere que el torneo de Londres podría marcar un punto de inflexión en su carrera.