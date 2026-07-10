Amenazan de muerte a Jáminton Campaz tras el penal que dejó fuera a Colombia del Mundial 2026

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El mediocampista colombiano Jáminton Campaz recibió amenazas de muerte contra él y su familia después de fallar una clara oportunidad en la tanda de penales contra Suiza. La situación le impidió regresar a Colombia y ha generado una fuerte condena de la Federación y autoridades.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 11:40 AM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 01:52 PM.