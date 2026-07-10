El Tri cae ante Inglaterra, pero la FMF gana 16.5 millones de dólares en el Mundial

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Tras ser eliminada en octavos de final contra Inglaterra, la FMF cobró 16.5 millones de dólares, cifra que supera los premios de equipos que solo jugaron fase de grupos y que habría ascendido a 21.5 millones de dólares con un pase a cuartos de final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 10:52 AM.