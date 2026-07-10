Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda deja Chivas tras 13 años y se incorpora a FC Juárez

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El defensa central formado en las fuerzas básicas de Chivas, Gilberto Sepúlveda, se marcha al FC Juárez en préstamo con opción de compra, después de perder protagonismo bajo el mando de Gabriel Milito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 09:10 AM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 09:28 AM.