Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda deja Chivas tras 13 años y se incorpora a FC Juárez

Chivas confirmó la salida del defensor Gilberto “Tiba” Sepúlveda, quien abandonará el club después de 13 años de trayectoria en la institución. El zaguero de 27 años se incorporará al FC Juárez bajo un préstamo de un año con opción de compra, con la intención de recuperar minutos y volver a consolidarse en la Liga MX.
Sepúlveda, producto de las categorías inferiores rojiblancas, debutó con el primer equipo y llegó a ser convocado ocho veces por la Selección Mexicana. Sin embargo, desde la llegada del técnico argentino Gabriel Milito, su participación en la alineación titular disminuyó notablemente, pues el nuevo esquema táctico relegó al central a un rol secundario.
El movimiento forma parte de la reestructuración que vive Chivas de cara al Apertura 2026. La directiva busca reforzar la plantilla para volver a pelear por los primeros puestos y terminar con la sequía de títulos. En este proceso, el club ha incorporado a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, y ha reincorporado a jugadores como Raúl Rangel, Roberto “Piojo” Alvarado, Luis Romo, Armando “Hormiga” González y Brian Gutiérrez.
Antes de su traslado, Sepúlveda publicó un emotivo mensaje de despedida, resaltando que Chivas fue su “casa durante 13 años”. El defensor, originario de Guasave, Sinaloa, expresó su gratitud por la oportunidad de formarse y debutar como profesional en el club.
Para el FC Juárez, la llegada de un jugador con la formación y experiencia internacional de Sepúlveda representa una opción para reforzar la defensa en el próximo torneo. El préstamo con opción de compra permitirá a los Bravos evaluar su rendimiento antes de decidir su futuro definitivo.
Con este cambio, Sepúlveda inicia un nuevo capítulo en su carrera, con la esperanza de recuperar la regularidad que le permita volver a ser protagonista en la Liga MX.