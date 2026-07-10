Javier Aguirre recibe ofertas internacionales tras su salida de la Selección Mexicana

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Cuatro días después de la eliminación del Tri ante Inglaterra en el Mundial 2026, el exdirector técnico Javier Aguirre ya cuenta con pretendientes, entre ellos la Federación de Fútbol de Corea del Sur y el club saudí Al‑Ittihad, aunque el técnico ha declinado una propuesta y se tomará un receso antes de decidir su futuro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 08:54 AM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 09:38 AM.