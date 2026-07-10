Javier Aguirre recibe ofertas internacionales tras su salida de la Selección Mexicana

Javier Aguirre concluyó su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana con la derrota 3‑2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026. A pesar de haber anunciado que su fase con el Tri había terminado, ya aparecen varios interesados en su perfil.
Según informó el periodista Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports, la Federación de Fútbol de Corea del Sur iniciará contactos formales con Aguirre en los próximos días, con la intención de contar con él de cara al Mundial 2030. Corea, que quedó última en el Grupo A del Mundial 2026, busca un estratega con experiencia internacional para reestructurar su proyecto.
El técnico también habría rechazado una oferta “muy jugosa” del club saudí Al‑Ittihad. En declaraciones a los medios, Aguirre explicó que planea tomarse un periodo de descanso para analizar la situación junto a su familia: “Quiero ir con Silvia, llevar a mis nietas por ahí, y después veremos. Estoy tranquilo, no llevo prisa”.
El vínculo con Lee Kang‑in, figura surcoreana que Aguirre dirigió en el Mallorca de España, podría ser determinante en las negociaciones, pues la federación surcoreana apuesta a esa relación para convencer al técnico.
Aguirre cuenta con una amplia trayectoria: tres etapas con México, la dirección de la selección de Japón (2014‑2015), cargos en Emiratos Árabes Unidos y Egipto, y experiencia en clubes españoles. A sus 30 años como director técnico, el exjugador del Atlante reflexiona: “Ya 30 años entrenando, empecé en el 96, y estamos en el 2026, tres mundiales”.
Mientras tanto, la Federación Mexicana de Fútbol oficializó el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico del Tri, quien asumirá el proyecto rumbo al Mundial 2030. Márquez, exdefensor del Tri y exjugador de clubes como el AS Mónaco y el New York Red Bulls, será el encargado de dar continuidad a promesas como Gilberto Mora y Brian Gutiérrez.
El futuro de Aguirre sigue abierto; el técnico ha dejado clara su disposición a evaluar cualquier propuesta, pero sin prisas: “No tengo algo decidido”.