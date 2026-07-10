Jorge Jesus asume la dirección técnica de la Selección de Portugal

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este viernes que Jorge Jesus será el nuevo director técnico de la Selección de Portugal, reemplazando a Roberto Martínez, quien puso fin a su gestión tras la derrota 1‑0 ante España en los octavos de final del Mundial 2026.
En una publicación oficial en Instagram, la FPF escribió: "Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus". El anuncio llega en un momento crítico para la Roja lusa, que busca reponerse y volver a competir por los títulos internacionales.
Jesús declaró que su objetivo es "venir a ganar" y que trabajará para "sacar lo mejor de cada jugador, con la disciplina y la pasión que caracterizan al fútbol portugués".
Con la designación de Jorge Jesus, Portugal apuesta por la experiencia y el historial de títulos del técnico, esperando revertir la reciente caída y volver a posicionarse entre los favoritos de los torneos internacionales.