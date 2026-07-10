Mourinho regresa al Real Madrid con ambición y promete construir una nueva era ganadora

El entrenador portugués José Mourinho, quien ha comenzado a diseñar la campaña 2026‑2027 en la ciudad deportiva de Valdebebas, reiteró este viernes la "responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid" en declaraciones a Realmadrid TV.
En la entrevista, Mourinho explicó que su objetivo no es "preocuparse por sí mismo o por los resultados a corto plazo", sino "ayudar a todos a ser mejores: jugadores, cuerpo técnico y staff". El técnico enfatizó la necesidad de crear "una cultura de trabajo, de responsabilidad y de ambición", valores que, según él, son esenciales para el club merengue.
Respecto a la pretemporada, el entrenador manifestó su intención de "aprovechar las próximas dos semanas con positividad" y señaló que, "obviamente, le gustaría tener aquí a todos los jugadores" para iniciar la preparación de forma integral.
Esta segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid llega tras su paso anterior (2010‑2013), periodo en el que conquistó la Liga de Campeones y la Liga española. Ahora, el técnico de 61 años asume el reto de reconstruir al conjunto blanco en un contexto de alta competitividad tanto a nivel nacional como internacional.
Los aficionados y analistas del fútbol esperan que la experiencia y la mentalidad ganadora de Mourinho se traduzcan en un proyecto sólido que devuelva al Real Madrid la supremacía que la afición demanda.