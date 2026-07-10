Mourinho regresa al Real Madrid con ambición y promete construir una nueva era ganadora

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El técnico portugués, ya inmerso en la planificación de la temporada 2026‑2027 en Valdebebas, subraya que trabajar para el Real Madrid es un honor y una misión que trasciende los resultados inmediatos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 01:30 PM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 03:46 PM.