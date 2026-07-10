México cae al puesto 10 del ranking FIFA y podría perder más posiciones tras el Mundial

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La Selección Nacional de México descendió al décimo lugar del ranking oficial de la FIFA con 1,754.30 puntos, después de ser eliminada por Inglaterra en octavos de final. El Tricolor se mantiene por delante de Colombia, Alemania y Croacia, pero corre el riesgo de ser superado por Suiza y la sorpresiva Noruega.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 08:13 AM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 08:23 AM.