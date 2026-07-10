México cae al puesto 10 del ranking FIFA y podría perder más posiciones tras el Mundial

La caída en el ranking – La actualización oficial de la FIFA publicada el 9 de julio de 2026 sitúa a México en el puesto diez del mundo, con 1,754.30 puntos, después de su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra.
Posiciones de referencia – El Tricolor queda detrás de Francia, Argentina, España, Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica y Países Bajos. Sin embargo, mantiene una ventaja sobre Colombia (11), Alemania (12) y Croacia (13).
Riesgo de descenso adicional – Dos selecciones podrían desplazar a México en la tabla: Suiza, que ha subido cinco puestos y se enfrenta a Argentina en cuartos de final, y Noruega, que sorprendió al eliminar a Brasil y se prepara para medirse con Inglaterra.
Contexto del ranking – Los puntos se otorgan tras cada partido internacional oficial reconocido por la FIFA y se reflejan en la actualización mensual del ranking. Los resultados del Mundial 2026 han sido determinantes para los cambios recientes.
Próximos compromisos – México tiene dos fechas FIFA en septiembre y su próximo reto bajo la dirección de Rafa Márquez será en noviembre, en los cuartos de final de la Concacaf Liga de Naciones.