México asegura dos finales por el oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026

La delegación mexicana de tiro con arco consolidó su buen desempeño en la cuarta y última etapa del circuito World Archery al garantizar una segunda medalla en la Copa del Mundo Madrid 2026.
Un día después de lograr su primer podio, la dupla mixta Ximena Estrada y Miguel Becerra avanzó a la final del evento de arco compuesto, tras superar cuatro eliminatorias consecutivas. En la ronda de cuartos de final derrotaron a China Taipéi (154‑153), en semifinales vencieron a Puerto Rico (152‑151) y dejaron fuera a India en una tanda de desempate (153‑153, 20‑19). En la semifinal contra Turquía el marcador quedó 158‑158, con la ventaja de Becerra en la serie de desempate (20‑19).
Con este resultado, México disputará la medalla de oro este sábado contra la selección de Gran Bretaña, que eliminó a Suecia, Italia, China y Dinamarca para llegar a la final.
Paralelamente, el equipo varonil integrado por Miguel Becerra, Elías Reyes y Rodrigo Olvera aseguró su lugar en la final masculina tras vencer a Francia, Eslovenia e India. En la gran final se enfrentarán a Dinamarca por el oro.
Con dos finales pendientes, la delegación mexicana cerrará su participación en Madrid con la vista puesta en la Gran Final del circuito, programada para los días 12 y 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila.