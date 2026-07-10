México asegura dos finales por el oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026

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Tras la actuación de Ximena Estrada y Miguel Becerra, la delegación mexicana obtuvo su segunda medalla en la última etapa del circuito World Archery, con posibilidades de oro en las finales de equipos mixtos y varonil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 09:08 AM.