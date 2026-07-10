Filtran la nueva camiseta del América: vuelve el escudo al centro y el estilo clásico

En los últimos días, imágenes filtradas en redes sociales han mostrado el aspecto de la nueva indumentaria del Club América para el torneo Apertura 2026, generando gran expectativa entre la afición.
El uniforme de local, diseñado por adidas, mantiene el tradicional color amarillo como base, pero adopta un acabado más discreto que los modelos de temporadas recientes. El escudo del club vuelve al centro del pecho, justo debajo del logotipo de adidas, una disposición que evoca los uniformes emblemáticos de décadas pasadas.
Adidas sitúa su propio emblema en posición central y opta por un cuello redondo azul marino, con puños del mismo tono. Sobre los hombros aparecen tres franjas que combinan azul marino y rojo, colores históricamente ligados a la identidad del América.
Un detalle casi imperceptible a primera vista es un gráfico tonal que representa un águila extendiendo sus alas, visible según la incidencia de la luz sobre la tela. Los patrocinadores permanecen sin cambios: Caliente sigue al frente y las marcas comerciales ocupan ambas mangas.
En paralelo, la versión visitante se perfila en negro con detalles en gris oscuro y acentos amarillos, siguiendo también una línea retro y contemporánea.
Según reportes especializados, la presentación oficial de ambas camisetas está programada para el 13 de julio, pocos días antes del inicio del Apertura 2026. Hasta entonces, los aficionados continúan debatiendo el regreso del escudo centrado y la mezcla de referencias históricas con acabados modernos que caracterizan el regreso de adidas como patrocinador técnico del conjunto de Coapa.