Filtran la nueva camiseta del América: vuelve el escudo al centro y el estilo clásico

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Filtraciones revelan un diseño clásico y retro para la camiseta local del Club América, con el escudo centrado, acabados en azul marino y rojo, y un sutil gráfico de águila, mientras se espera la presentación oficial el 13 de julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 08:49 AM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 10:01 AM.