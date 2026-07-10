Sinner acaba con el sueño de Djokovic y avanza a la final de Wimbledon 2026

En una semifinal que confirmó el dominio del tenis italiano, Jannik Sinner, actual número uno del ranking mundial y campeón de Wimbledon 2025, derrotó a Novak Djokovic por 6‑4, 6‑4 y 6‑4, asegurando su puesto en la final del domingo contra Alexander Zverev.
El serbio, de 39 años, buscaba igualar el récord de ocho títulos de Roger Federer y añadir un nuevo Grand Slam a su palmarés de 24 majors, pero no pudo contener al joven italiano de 24 años, quien mostró una solidez táctica y física sobresaliente durante los tres sets.
Con la victoria, Sinner persigue su quinto título de Grand Slam, tras haber conquistado el Abierto de Australia (2024 y 2025), Wimbledon (2025) y el US Open (2025). El único Grand Slam que aún le escapa es Roland Garros, donde fue eliminado en segunda ronda.
En la otra semifinal, Alexander Zverev superó al británico Arthur Féry (n.º 114) con un marcador de 7‑6(7‑0), 6‑2 y 6‑4, garantizando un duelo de gigantes en la final del domingo.
El partido de Djokovic también dejó cifras históricas: el serbio se retira de Wimbledon con 107 victorias en individuales, superando el récord anterior de Federer (105). Sin embargo, su objetivo de igualar los ocho títulos del suizo quedó fuera de alcance.
El camino de Sinner a la final estuvo marcado por un exigente cuartodefinal contra Félix Auger‑Aliassime, que ganó en cinco sets tras más de cinco horas de juego, demostrando su resistencia y capacidad de recuperación.
El italiano llega a la final beneficiado por la ausencia de Carlos Alcaraz, quien se retiró del torneo por una lesión en la muñeca. Alcaraz, número dos del mundo, había sido finalista en las tres ediciones anteriores de Wimbledon, ganando en 2023 y 2024 y perdiendo ante Sinner en 2025.
El duelo del domingo promete ser uno de los más esperados de la temporada, con Sinner intentando consolidarse como el nuevo rey de la hierba y Zverev buscando su primer título en Wimbledon.