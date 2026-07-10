Sinner acaba con el sueño de Djokovic y avanza a la final de Wimbledon 2026

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El italiano número uno del mundo, Jannik Sinner, superó a Novak Djokovic (6‑4, 6‑4, 6‑4) en semifinales y avanzó a la final del torneo londinense, donde enfrentará al alemán Alexander Zverev el domingo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 01:30 PM.
En Deportes y editada el 10/07/2026 02:06 PM.