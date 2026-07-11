Rafaela Pimenta protege a Gilberto Mora: “No pongamos a México en sus hombros”

El agente brasileña de Gilberto Mora, Rafaela Pimenta, aclaró este lunes que, si bien existen acercamientos de equipos de la Premier League y LaLiga, aún no es momento de decidir un traspaso para el joven de 17 años que brilló con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
En entrevista con Julio Ibáñez, la representante subrayó que el talento del mediocampista es indiscutible, pero que cargarlo con expectativas excesivas podría frenar su crecimiento. “No me parece bien que pongamos a México en sus hombros. No porque él no quiera esa responsabilidad, sino porque debemos dejar que avance paso a paso”, declaró.
El agente confirmó que Mora no podrá emigrar hasta cumplir la mayoría de edad en octubre de 2026, lo que abriría una ventana real de transferencia en enero de 2027. Su contrato con los Xolos de Tijuana se extiende hasta 2029 y contiene cláusulas que facilitan una salida futura, pero la prioridad es garantizarle experiencia y tiempo para cometer errores, parte natural de su formación.
El desempeño del joven en la Copa del Mundo demostró una madurez inusual: “Cuando está en la cancha no hablamos de un chico. Un chico no puede jugar en el Azteca como lo ha hecho él. Entonces es un hombre en la cancha”, afirmó Pimenta.
Con la mirada de clubes europeos puesta en “Morita”, la representante pidió a medios y aficionados que reduzcan la presión y le permitan desarrollar su carrera con “pasos firmes”. El mediocampista se perfila como una pieza clave para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030.