Rafaela Pimenta protege a Gilberto Mora: “No pongamos a México en sus hombros”

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Rafaela Pimenta, representante del mediocampista de Xolos de Tijuana, confirmó el interés de clubes europeos en Gilberto Mora, pero solicitó que no se le cargue la responsabilidad de “salvar” al fútbol mexicano mientras el jugador sigue en desarrollo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:15 AM.