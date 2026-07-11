Alejandra Estudillo desafía a la élite mundial con su rutina récord en la Copa México 2026

La seleccionada nacional Alejandra Estudillo competirá del 16 al 19 de julio en la Copa México de Clavados 2026, el certamen que reunirá a la élite internacional en el Centro Acuático Metropolitano. La clavadista confirmó que llega en óptimas condiciones y que su rutina incluye la serie con el mayor grado de dificultad entre las mujeres a nivel mundial, lo que la posiciona como una de las favoritas para destacar en la competencia.
Estudillo explicó que su preparación ha sido integral, combinando trabajo de fuerza, técnica y atención a los pequeños detalles que marcan la diferencia en cada ejecución. "Mi objetivo es mantenerme así y perfeccionar cada clavado, porque sé que todavía puedo hacerlo mucho mejor", declaró, subrayando el amplio margen de mejora que aún percibe.
El entrenamiento conjunto con figuras como Gabriela Agúndez, Osmar Olvera, Juan Celaya y Randal Willars ha fortalecido el nivel competitivo del equipo mexicano. "Compartir equipo con ellos nos impulsa a superarnos todos los días y a competir de tú a tú con las mejores potencias del mundo", afirmó la clavadista.
La Copa México será un parámetro clave para medir su nivel frente a rivales internacionales antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Estudillo confía en que el equipo mexicano podrá obtener buenos resultados y que ella, en lo personal, logrará una actuación destacada.
Además, la atleta resaltó la motivación que representa competir ante la afición local, tras haber quedado en cuarto lugar en la edición anterior. "Siempre es muy bonito competir en casa. Se siente el apoyo de la gente en cada ejecución y eso motiva mucho", comentó, añadiendo que espera superar esa posición en la presente edición.
Con una preparación más estructurada para este nuevo ciclo olímpico, Estudillo concluyó que cada competencia es importante y que su esfuerzo diario aumenta las posibilidades de obtener mejores resultados en el escenario internacional.