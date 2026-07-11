Alejandra Estudillo desafía a la élite mundial con su rutina récord en la Copa México 2026

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La clavadista mexicana Alejandra Estudillo llega en óptimas condiciones a la Copa México de Clavados 2026, con la serie de mayor grado de dificultad entre las mujeres, y la usará como última prueba antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 10:06 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:57 AM.