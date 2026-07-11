Chicharito aclara la polémica frase que desató controversia con Argentina

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El exdelantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández utilizó sus redes sociales para negar que haya ofendido a los argentinos durante el Mundial 2026, precisando que sus palabras fueron dirigidas únicamente al periodista Hugo Balassone.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:15 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:01 AM.