Córdova y Calderón olvidan al América: “El pasado ya es historia” en Pumas

Los Pumas de la UNAM dieron la bienvenida oficial a Sebastián Córdova y Cristian Calderón en una conferencia de prensa encabezada por Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club, el 10 de julio de 2026. Ambos futbolistas, que vestían la camiseta del acérrimo rival América en temporadas anteriores, declararon que su paso por el conjunto capitalino quedó atrás y que ahora su meta es luchar por el campeonato del Apertura 2026.
Córdova, quien llega al Pedregal después de su paso por Toluca FC, coincidió: “Sí, como dice Cristian, creo que el pasado ya es historia. Hoy estamos acá, vamos a hacer lo mejor que tengamos y buscar el campeonato”. El delantero llevará el dorsal 17, mientras que Calderón lucirá la número 12.
Con la llegada de Córdova y Calderón, la directiva puma espera reforzar su ataque y consolidar un plantel competitivo que pueda disputar el título y, a la vez, colocar a los jugadores en el radar de la selección nacional para el próximo ciclo mundialista.