Córdova y Calderón olvidan al América: “El pasado ya es historia” en Pumas

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Los exjugadores del Club América, Sebastián Córdova y Cristian “Chicote” Calderón, fueron presentados oficialmente como refuerzos de los Pumas de la UNAM para el Apertura 2026, declarando que su etapa en el rival es cosa del pasado y que su objetivo es buscar el título.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:14 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 09:59 AM.