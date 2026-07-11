“Y si sí”: Haaland sorprende a México y sus fans lo apoyan ante Inglaterra

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El delantero noruego Erling Haaland ha conquistado el cariño del público mexicano tras responder a un video viral con la frase “Y si sí”. Con dos goles contra Brasil y una creciente presencia en redes, el jugador del Manchester City lidera a Noruega en cuartos de final contra Inglaterra, partido que se disputará en Miami el 11 de julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:18 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:14 AM.