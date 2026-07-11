“Y si sí”: Haaland sorprende a México y sus fans lo apoyan ante Inglaterra

El noruego Erling Haaland se ha ganado cada día el aprecio de la afición mexicana gracias a su rol mediático y a su cercanía con los seguidores, justo antes de su próximo compromiso en el Mundial 2026 contra la Selección de Inglaterra, que eliminó a México en octavos de final.
Videos y creatividades de fanáticos mexicanos llegaron a los dominios del delantero, quien no dudó en responder al llamado de venganza contra Inglaterra con la frase “Y si sí”. El mensaje se viralizó y se convirtió en trending topic, alimentando la ilusión de ver a México en instancias avanzadas del torneo.
Haaland, capitán de la selección noruega y delantero del Manchester City, lidera a su equipo entre los ocho mejores del Mundial. El 5 de julio anotó dos goles frente a Brasil, lo que aumentó las expectativas de sus seguidores mexicanos, quienes esperan que repita la hazaña contra Harry Kane y compañía.
En conferencia de prensa, el jugador pidió que la presión sea “al máximo” para los Tres Leones, a quienes considera favoritos del encuentro que se jugará en el estadio de Miami a las 15:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La victoria le abrirá la puerta a semifinales contra el ganador del choque Argentina‑Suiza, programado para el mismo día a las 19:00 horas (hora de la capital).
La popularidad de Haaland también se ha trasladado al ámbito musical. La banda La Prestigiosa adaptó una canción dedicada al delantero al regional mexicano, creando versiones duranguenses, mariachi y de banda. El jugador reaccionó en sus redes sociales con un “Les escucho”.
Los fanáticos de México seguirán de cerca el desempeño de Haaland contra Inglaterra, esperando que su energía y carisma impulsen a Noruega a avanzar y, de paso, aviven la esperanza de una revancha para la Selección mexicana.