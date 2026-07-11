La AFA queda bajo la lupa del FBI por operaciones millonarias en Estados Unidos

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. iniciaron una pesquisa preliminar para determinar si la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó transferencias que pudieran constituir lavado de dinero, fraude bancario u otras irregularidades. Hasta el momento no se han presentado cargos formales contra la entidad ni sus dirigentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:18 AM.