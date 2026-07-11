La AFA queda bajo la lupa del FBI por operaciones millonarias en Estados Unidos

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han abierto una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense. La pesquisa busca establecer si los más de 300 millones de dólares canalizados a través de cuentas y sociedades en Florida, particularmente mediante la empresa TourProdEnter LLC, responden a actividades comerciales legítimas o a maniobras irregulares.
Según reportes del diario argentino La Nación y medios internacionales, los investigadores revisan transferencias realizadas por instituciones como Citibank, Bank of America, JPMorgan Chase, PNC Bank y Synovus Bank. Un punto crítico es el movimiento de aproximadamente 57 millones de dólares que, según la prensa, fueron distribuidos entre empresas sin actividad identificable y personas físicas cuya capacidad económica no justifica los montos recibidos.
La investigación también examina la estructura de los contratos internacionales firmados bajo la gestión del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y la posible participación de otros altos funcionarios en la administración de recursos provenientes de patrocinios, amistosos y acuerdos comerciales celebrados en EE. UU.
Es importante subrayar que la existencia de una investigación no implica responsabilidad penal ni constituye prueba de delito. Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses no han presentado acusaciones formales contra la AFA ni contra sus dirigentes.
El caso ha cobrado relevancia internacional mientras la selección argentina compite en la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en Estados Unidos. Agentes federales han tomado declaraciones a personas vinculadas con los negocios internacionales del fútbol argentino durante el torneo, lo que ha ampliado la cobertura mediática del proceso.
En caso de que se encuentren indicios suficientes de lavado de dinero, fraude financiero o falsedad documental, la investigación podría escalar a una causa penal formal. Por ahora, la AFA mantiene su posición de cooperar con las autoridades y de respetar el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.