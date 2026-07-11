Ochoa y el Azteca: la imagen que apunta al cierre de su ciclo con México

El 11 de julio de 2026, después de la derrota de México frente a Inglaterra, Guillermo Ochoa utilizó sus redes sociales para publicar una serie de fotografías y un mensaje que, sin mencionar la palabra "retiro", fue interpretado como la despedida definitiva de su ciclo con la Selección Mexicana.
El escenario elegido para este gesto simbólico fue el Estadio Azteca, el mismo lugar donde el arquero debutó profesionalmente y donde vivió la mayor parte de sus momentos memorables con la camiseta nacional. Con las tribunas vacías y el estadio en silencio, Ochoa recorrió el terreno de juego, capturando la esencia de una carrera que se extiende por más de dos décadas.
En su publicación, el guardameta expresó que, sin la Selección, "no le veo más sentido al fútbol". Estas palabras resonaron entre aficionados, excompañeros y figuras del fútbol mexicano, generando miles de reacciones y consolidando la percepción de un cierre de etapa.
El legado de Ochoa está marcado por su participación en seis Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026), un logro que comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque no jugó en 2006 y 2010, a partir de Brasil 2014 se consolidó como uno de los porteros más destacados del torneo, protagonizando atajadas que quedaron en la memoria colectiva.
Su última aparición oficial con la Selección fue contra Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026, donde ingresó en el segundo tiempo y recibió el reconocimiento del público presente en el Azteca. Esa escena, ahora vista como un homenaje, refuerza la idea de que el arquero está cerrando un capítulo importante de su vida deportiva.
Aunque no ha anunciado un retiro formal del fútbol profesional, las señales son cada vez más claras. La declaración previa al Mundial, donde afirmó que sin la Selección "no le ve sentido al fútbol", adquiere un significado especial a la luz de su reciente publicación.
Guillermo Ochoa, conocido como "Memo", ha sido una figura central bajo los tres postes, enfrentando la presión de representar al país en los escenarios más importantes. Su reciente gesto, aunque sutil, marca el fin de una era que permanecerá en la memoria de varias generaciones de aficionados mexicanos.