Ochoa y el Azteca: la imagen que apunta al cierre de su ciclo con México

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Tras la eliminación ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el guardameta mexicano compartió un emotivo mensaje desde el Azteca que muchos interpretaron como el cierre definitivo de su historia con el Tricolor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 10:44 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:59 AM.