Clavadistas mexicanos buscan brillar en la Copa del Mundo de altura en Cerdeña

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La selección mexicana de clavados de altura participará en la segunda fecha del circuito World Aquatics, que se celebrará los días 11 y 12 de julio en Porto Flavia, Cerdeña. El equipo está integrado por Antonio Corzo Díaz, Sergio Guzmán y Yolotl Otniel Martínez Cabral en la prueba masculina de 27 m, y por Tania Cuevas Martínez en la categoría femenina de 20 m.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:36 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:32 AM.