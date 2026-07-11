Clavadistas mexicanos buscan brillar en la Copa del Mundo de altura en Cerdeña

La delegación mexicana de clavados de altura ya está lista para afrontar la segunda parada de la Copa del Mundo World Aquatics 2026, programada del 11 al 12 de julio en Porto Flavia, Iglesias, Cerdeña, Italia. Tras su debut en Fort Lauderdale, Florida, los cuatro atletas que representarán al país buscarán sumar puntos al ranking internacional y pelear por medallas.
El equipo masculino estará conformado por Antonio Corzo Díaz, Sergio Guzmán y Yolotl Otniel Martínez Cabral, quienes competirán en la prueba de 27 metros. En la rama femenil, Tania Cuevas Martínez será la encargada de representar a México desde los 20 metros.
Porto Flavia ofrece un escenario natural de formaciones rocosas que, de ser seguro, será utilizado como plataforma de salto; de lo contrario, los organizadores instalarán una estructura artificial que mantenga las características del entorno y garantice la seguridad de los competidores.
La competencia reunirá a los mejores especialistas del mundo, quienes intentarán mejorar sus marcas y consolidar su posición en el circuito. Para México, la cita representa una oportunidad para afianzar su desempeño internacional y seguir destacándose en una de las disciplinas más espectaculares de la natación.