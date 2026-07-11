Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026

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El futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, fue encontrado sin vida en Ciudad del Cabo. Su muerte, confirmada por el Ministerio de Deportes de Sudáfrica y el sindicato SAFPU, deja un vacío en la selección Bafana Bafana, que había brillado en el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 10:08 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:47 AM.