Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que enfrentó a México en el Mundial 2026

El fútbol sudafricano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse el fallecimiento del mediocampista Jayden Adams, de 25 años, quien formó parte del histórico equipo que disputó el partido inaugural del Mundial 2026 frente a México en el Estadio Azteca.
La noticia fue oficializada por el Ministerio de Deportes de Sudáfrica y el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU). Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa oficial del deceso; la policía de Ciudad del Cabo abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo del cuerpo.
El ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie, expresó su profundo pesar y la SAFPU envió sus condolencias a la familia, resaltando el legado deportivo que deja Adams pese a su corta edad. Mensajes de apoyo también llegaron de la FIFA y diversas figuras del fútbol africano.
Adams, nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, se formó en las categorías inferiores del Stellenbosch FC, convirtiéndose en el primer egresado de su academia en firmar un contrato profesional con el club. En 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, con quien conquistó la Liga de Campeones de la CAF en la temporada 2025‑2026.
Debutó con la selección mayor de Sudáfrica en 2022 y se consolidó como titular durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, anotando dos goles. En el torneo, fue titular en el partido inaugural contra México, en el encuentro contra República Checa y en el duelo frente a Corea del Sur, contribuyendo a que Sudáfrica avanzara por primera vez a la fase de eliminación directa, antes de ser eliminada por Canadá.
Un día antes del partido contra República Checa, Adams sufrió la pérdida de su abuela, pero decidió permanecer con la concentración y jugar, demostrando su compromiso y fortaleza.
Le sobreviven su esposa, Aqueelah Adendorf, y su hija de cinco años, Allaia Jayda. Las investigaciones continúan para determinar las causas de su fallecimiento.
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