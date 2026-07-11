FIFA analiza sanción económica para México tras el duelo contra Inglaterra

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La Selección Mexicana quedó fuera del Mundial 2026 en octavos de final contra Inglaterra, lo que podría derivar en una sanción económica de la FIFA por amonestaciones y expulsiones registradas en el partido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:27 AM.
En Deportes y editada el 11/07/2026 10:24 AM.