Atlas destituye a Diego Cocca a tres días del Apertura 2026 y busca nuevo entrenador

Atlas confirmó este lunes la salida de Diego Cocca como director técnico, decisión tomada por la directiva del club a tan solo tres días del inicio del Apertura 2026. Cocca, de 54 años, culminó su segunda etapa al frente del equipo tras registrar 32 partidos oficiales con un promedio de 1.22 puntos por encuentro, cifras que no cumplieron las expectativas de la dirigencia.
El entrenador argentino había asumido el cargo en agosto de 2025, pero los resultados obtenidos en este ciclo fueron insuficientes para mantener la confianza de la directiva. Inmediatamente, el club ha puesto en marcha la búsqueda de un nuevo técnico que conduzca al equipo en el próximo torneo.
La salida de Cocca representa un movimiento inesperado en la planificación del club, que ahora deberá reconfigurar su estrategia para competir en el Apertura 2026.