Atlas destituye a Diego Cocca a tres días del Apertura 2026 y busca nuevo entrenador

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El club tapatío anunció la desvinculación de Diego Cocca, quien dejó el banquillo tras una segunda etapa con un promedio de 1.22 puntos por partido, a escasos días de que arranque el torneo Apertura 2026. La directiva ya inició la búsqueda de un nuevo técnico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 03:45 PM.
En Deportes y editada el 13/07/2026 03:09 PM.