Erik Lira regresa a Cruz Azul tras brillar en el Mundial 2026 y apunta al debut en el Apertura

Erik Lira, capitán de Cruz Azul, volvió a entrenar con el plantel celeste este lunes 13 de julio, preparándose para el Apertura 2026. El club publicó imágenes del mediocampista en acción y acompañó la publicación con el mensaje “Regresó el capitán”.
El desempeño de Lira en el Mundial 2026, donde fue titular indiscutible bajo la dirección de Javier Aguirre, consolidó su reputación a nivel internacional. Jugó los cinco partidos de México, acumuló más de 300 minutos, mantuvo una precisión de pases del 91.1 % y ganó el 58.3 % de sus duelos defensivos, superando incluso a Edson Álvarez en la posición de pivote.
En la Liga MX, Lira cerró la Clausura 2026 como pieza clave del medio campo de Cruz Azul. Registró 1,285 minutos de juego, aportó equilibrio defensivo y de distribución, y obtuvo una valoración promedio de 6.97 puntos por partido según FotMob. Aunque no anotó ni asistió, su labor silenciosa fue fundamental; recibió cuatro tarjetas amarillas y evitó expulsiones.
Los rumores que lo vinculaban con clubes europeos o con Rayados de Monterrey no se materializaron. El traspaso que lo llevó a Cruz Azul en 2022 incluyó cláusulas de derechos económicos a favor de Pumas UNAM, lo que mantendría al club azteca beneficiado en caso de una futura venta al extranjero.
El próximo desafío de Lira será el inicio de la nueva campaña, programado para el 18 de julio contra Atlético de San Luis. La expectativa es que continúe como referente del medio campo, aportando la experiencia adquirida en la escena mundial al proyecto deportivo del Cemento.