Erik Lira regresa a Cruz Azul tras brillar en el Mundial 2026 y apunta al debut en el Apertura

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El mediocampista mexicano vuelve al Cemento con el anuncio de su reincorporación al Apertura 2026, tras una actuación sobresaliente con la Selección en el Mundial y una temporada regular sin sobresaltos en la Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 04:15 PM.
En Deportes y editada el 13/07/2026 03:12 PM.