Ochoa celebra 41 años en Baby’O tras anunciar su retiro del fútbol y la Selección Mexicana

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El portero mexicano Guillermo Ochoa celebró su 41.º cumpleaños en la discoteca Baby’O de Acapulco, pocos días después de anunciar su retiro de la Selección y del fútbol profesional. Entre los asistentes destacó el empresario Carlos Slim Domit, señal de la nueva etapa del exguardameta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 01:25 PM.
En Deportes y editada el 13/07/2026 12:27 PM.