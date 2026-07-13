Ochoa celebra 41 años en Baby’O tras anunciar su retiro del fútbol y la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa festejó su 41.º cumpleaños el sábado 11 de julio de 2026 en la discoteca Baby’O, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco. La celebración, de carácter privado y con acceso restringido, se realizó apenas días después de que el arquero anunciara su retiro definitivo de la Selección Mexicana y del fútbol profesional, tras cerrar su ciclo en el AEL Limassol de Chipre.
El evento contó con la presencia de figuras cercanas al futbolista, entre ellas su esposa Karla Mora y el empresario Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso. La asistencia de Slim Domit subraya la estrecha relación que Ochoa ha cultivado con líderes de distintos sectores tras su retirada.
La fiesta, descrita por testigos como “exclusiva” y “de alto perfil”, incluyó música en vivo, una barra libre y una decoración que combinó el estilo náutico de Acapulco con toques personales del portero, como fotografías de sus seis participaciones en Copas del Mundo –récord histórico para un guardameta mexicano.
El anuncio de retiro de Ochoa llegó tras su histórico sexto Mundial, donde igualó la cifra de participaciones de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y se convirtió en el primer arquero en lograrlo. En el último partido del torneo, México venció 3‑0 a Chequia y Ochoa recibió una ovación en el Estadio Azteca.
Tras la eliminación de México ante Inglaterra en octavos de final, Ochoa publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje: “Las luces se apagan. La gente se va. El césped queda igual. Pero hay noches que se quedan para siempre. Gracias por caminar este camino conmigo”. Añadió: “Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida”.
La celebración en Baby’O marca, según el propio Ochoa, el inicio de una nueva etapa alejada de la competencia profesional, enfocada en proyectos personales y en la compañía de familiares y amigos.