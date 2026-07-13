Jordan Lee, de 16 años, se alzó con el título individual masculino junior del Grand Slam londinense al derrotar a Cruz Hewitt 4‑6, 6‑4, 7‑5 en la final del All England Club. En sus declaraciones posteriores, el campeón reveló que su inspiración provino del futbolista español Lamine Yamar, estrella emergente del FC Barcelona.
Lee, quien es el jugador más joven del cuadro masculino, admitió que el ascenso fulgurante de Yamar a la élite del fútbol le sirvió como modelo a seguir. "Para ser sincero, él es una inspiración para mí. El chico es increíble en lo que hace y también es joven, así que, de alguna manera, lo admiro", comentó el tenista estadounidense.
Yamar, de 18 años (cumple 19 el 13 de julio), ha sido pieza clave en la semifinal del Mundial de fútbol de España contra Francia y en la conquista de la LaLiga con el Barça la temporada pasada. Su parecido físico con Lee y su trayectoria meteórica resonaron en el joven deportista, quien señaló que la disciplina y la confianza del delantero le motivaron a superar un inicio nervioso en la final.
El triunfo de Lee marca un hito en su carrera, ya que se convirtió en el campeón junior más joven del torneo masculino. Con este logro, se perfila como una futura estrella del tenis mundial, mientras que su admiración por Yamar muestra la creciente influencia de los íconos deportivos entre la juventud.