Jordan Lee conquista Wimbledon junior a los 16 años y se corona campeón tras remontada épica

...

El estadounidense Jordan Lee, de 16 años, ganó el título individual masculino junior en Wimbledon y confesó que su victoria estuvo motivada por el futbolista español Lamine Yamar. El joven tenista destacó la trayectoria meteórica del delantero del FC Barcelona como ejemplo de superación y juventud.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 13/07/2026 09:43 AM.