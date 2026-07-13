McGregor cae en 69 segundos y se lesiona la rodilla en su regreso al UFC 329

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El ex‑campeón de dos divisiones de UFC declaró que no presentaba molestias físicas antes de la lesión de rodilla que sufrió en su regreso al ring contra Max Holloway, y afirmó que volverá a pelear.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 13/07/2026 08:46 AM.