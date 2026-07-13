México logra Top 5 en Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Milán y apunta al oro regional

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El conjunto nacional de gimnasia rítmica de México cerró la Copa del Mundo de Milán con un quinto puesto en la final de 3 aros y 2 mazas y un cuarto lugar en la final de pelotas, marcando un avance histórico y preparando al equipo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 10:29 AM.
En Deportes y editada el 13/07/2026 12:12 PM.