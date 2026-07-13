México logra Top 5 en Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Milán y apunta al oro regional

La selección mexicana de gimnasia rítmica concluyó su participación en la Copa del Mundo de Milán dentro del Top 5, al obtener el quinto puesto en la final de 3 aros y 2 mazas con 25.350 puntos. En la final de pelotas, el equipo quedó en la cuarta posición con 25.600 puntos, demostrando una mejora sustancial respecto a la ronda de clasificación.
El desempeño sobresaliente refleja la evolución de la disciplina en México, impulsada por la experiencia adquirida en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el conjunto –integrado por Dalia Alcocer, Sofía Flores, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda– debutó en la modalidad de equipos y finalizó duodécimo con 57.500 puntos.
Con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales, las gimnastas se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán a finales de mes en Santo Domingo, República Dominicana. México llega como una de las principales candidatas a la medalla de oro, respaldada por la confianza generada tras los resultados de Milán.
La gimnasia rítmica en México tiene sus raíces en la década de los setenta, cuando surgieron los primeros clubes en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Desde entonces, la Federación Mexicana de Gimnasia ha fortalecido la disciplina, logrando hitos como la clasificación de Rut Castillo en Tokio 2020 y el histórico debut del conjunto en París 2024.
Los resultados de Milán consolidan una tendencia de crecimiento sostenido y abren nuevas oportunidades para las futuras generaciones de gimnastas mexicanas, que ahora cuentan con referentes de alto nivel y una proyección internacional cada vez mayor.