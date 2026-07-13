Irán se hospedó en Tijuana en el Mundial 2026, pero Xolos perdió dinero pese a apoyo a FIFA

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El propietario de los Xolos de Tijuana, Jorge Hank Rhon, explicó que la renta cobrada a la selección iraní no compensó los perjuicios operativos y financieros que sufrió el club al ceder sus instalaciones como campamento de entrenamiento durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:05 AM.
En Deportes y editada el 13/07/2026 08:26 AM.