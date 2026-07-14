Alaric Jackson evita cargos por violencia doméstica al ingresar a programa legal en Los Ángeles

...

El liniero izquierdo de Los Ángeles, Alaric Jackson, fue arrestado el 9 de junio por presunta violencia doméstica. Un programa de desvío le permite evitar cargos penales mientras el caso permanece abierto y sujeto a revisión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 04:35 PM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 01:59 PM.