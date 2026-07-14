Charlo vs. Munguía toma fuerza: el estadounidense quiere medirse al campeón mexicano

El boxeador estadounidense Jermall Charlo, vigente campeón mundial de la IBF en superwelter y del WBC en peso mediano, reiteró su deseo de medirse contra el mexicano Jaime Munguía, poseedor del cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Charlo describió al pugilista mexicano como un rival de “alto nivel” y aseguró que la contienda sería “una buena pelea para mí”.
El interés de Charlo surge en un momento clave para Munguía, quien recientemente consolidó su dominio en la división de 168 libras tras obtener el título AMB. El estadounidense destacó la capacidad del mexicano para trabajar a corta distancia, absorber castigo y mantener la competitividad durante todo el asalto, atributos que, según él, hacen del combate una oportunidad atractiva tanto para su carrera como para los aficionados.
En declaraciones concedidas a la prensa, Charlo señaló: “Munguía boxeó. Nos mostró una faceta distinta. Demostró ser un verdadero campeón. Se mantuvo en la corta distancia y recibió un par de golpes. Me gusta el boxeador. Creo que es una buena pelea para mí”. Con esas palabras, el “Hit Man” dejó abierta la posibilidad de concretar el duelo en los próximos meses, lo que podría traducirse en un enfrentamiento por el título supermediano de la AMB y, potencialmente, en la búsqueda de un tercer cinturón mundial para Charlo en una categoría distinta.
El historial de Charlo respalda su ambición. Con 34 victorias (23 por nocaut) y sin una derrota en su carrera profesional, el estadounidense se mostró en buena forma tras su última victoria el 31 de mayo de 2025, cuando derrotó por nocaut técnico al estadounidense Thomas LaManna en el sexto asalto. Ese triunfo le permitió mantener su invicto y reforzar su posición como uno de los nombres más respetados del boxeo internacional.
Por su parte, Jaime Munguía, oriundo de Tijuana, ha demostrado una evolución notable en su estilo, combinando agresividad en el cuerpo con una defensa sólida. Su reciente desempeño ha generado expectativas de que busque un nuevo retador que ponga a prueba su dominio en la supermediana.
Si se concreta, el choque entre Charlo y Munguía no solo reunirá a dos de los mejores pugilistas de la categoría, sino que también ofrecerá a los aficionados un duelo de estilos contrastantes: la potencia y alcance del estadounidense frente a la agresividad y resistencia del mexicano.