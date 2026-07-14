Charlo vs. Munguía toma fuerza: el estadounidense quiere medirse al campeón mexicano

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El campeón invicto estadounidense Jermall Charlo manifestó su interés por enfrentar al mexicano Jaime Munguía, actual campeón mundial supermediano de la AMB, como paso para buscar un tercer título mundial en una nueva categoría.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 10:01 AM.