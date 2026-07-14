Del América a Chivas: Natalia Mauleón cambia de rival y busca brillar con el Rebaño

Con la mira puesta en recuperar el protagonismo perdido, Chivas Femenil anunció este lunes la incorporación de Natalia Mauleón, mediocampista de 24 años que llega procedente de Pachuca Femenil y que anteriormente defendió la camiseta del América.
La jugadora, que formó parte del plantel campeón del Clausura 2023 con el América y que también vivió la experiencia de levantar el título con Pachuca en 2025, firmó su primer contrato con el Rebaño rojiblanco con la intención de aportar experiencia, visión ofensiva y creatividad al medio campo del equipo, que no conquista un campeonato desde el Clausura 2022.
En su primer comunicado dirigido a la afición, Mauleón expresó: “Hola chivahermanos, estoy muy feliz de estar acá, espero verlos muy pronto en los estadios y me siento contenta de trabajar para este gran club”.
Durante su paso por Toluca, la futbolista se consolidó como una de las jóvenes promesas de la Liga MX Femenil, lo que llamó la atención del América, que la incorporó en 2021. Aunque su estancia en el conjunto azulcrema estuvo marcada por la alta competencia por la titularidad, formó parte del plantel que venció a Pachuca en la final del Clausura 2023.
El descenso de protagonismo bajo el técnico Ángel Villacampa llevó a Mauleón a buscar nuevos retos, y en 2025 se trasladó a Pachuca, recién campeón tras derrotar al América. Tras una temporada breve con las Tuzas, aceptó el desafío de vestir la camiseta del Guadalajara, club que apuesta por renovar su proyecto deportivo y volver a pelear por el título.
Para el cuerpo técnico de Chivas, la llegada de Mauleón representa una pieza clave para equilibrar el medio campo, generar desequilibrio en el último tercio y aportar la mentalidad de juego de equipos que han disputado liguillas y finales. El refuerzo llega en un momento crucial, ya que el club busca romper una sequía de cuatro años sin levantar el trofeo de la Liga MX Femenil.
El pasado de Mauleón con el América, principal rival del Guadalajara, añade un componente de expectativa entre la afición rojiblanca, que espera que la mediocampista demuestre su capacidad para ser una pieza fundamental en la nueva etapa del Rebaño.