Del América a Chivas: Natalia Mauleón cambia de rival y busca brillar con el Rebaño

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La mediocampista de 24 años, con paso por América y Pachuca, se une a Chivas Femenil con el objetivo de romper la sequía de títulos y reforzar el medio campo del Rebaño rojiblanco.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 11:48 AM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 12:07 PM.