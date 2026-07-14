México brilla en clavados de altura: dos Top 10 en Copa del Mundo y puntos clave al ranking mundial

La selección mexicana de clavados de altura cerró su participación en la Copa del Mundo de Clavados de Altura con dos atletas dentro del Top 10 masculino, consolidando una de las mejores actuaciones del país en el circuito World Aquatics.
En la prueba varonil de 27 metros, Sergio Guzmán obtuvo la séptima posición con 361.65 puntos, mientras que Yolotl Martínez, compitiendo en la misma categoría, quedó octava con 360.95 puntos. Ambos resultados suman puntos cruciales para el ranking mundial y demuestran la creciente competitividad de los clavadistas mexicanos.
Antonio Corzo, también en la prueba de 27 metros, finalizó en el puesto 14 con 265.00 puntos. En la rama femenil de 20 metros, Tania Cuevas se ubicó en la posición 18, anotando 186.35 puntos frente a un plantel de las mejores especialistas internacionales.
El escenario natural de las formaciones rocosas de Porto Flavia, en la localidad de Iglesias, Cerdeña, ofreció un reto técnico exigente que puso a prueba la precisión y el coraje de los competidores. La competencia, considerada una de las más difíciles del calendario, sirvió también como plataforma para que los atletas mexicanos ganaran experiencia de alto nivel.
Con estos resultados, México avanza en la acumulación de puntos para el ranking mundial, un paso esencial de cara a los próximos compromisos internacionales y a la preparación para futuros eventos de la Federación Internacional de Natación (World Aquatics).