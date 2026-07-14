México brilla en clavados de altura: dos Top 10 en Copa del Mundo y puntos clave al ranking mundial

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En la segunda fecha del circuito World Aquatics, Sergio Guzmán y Yolotl Martínez se ubicaron entre los diez mejores del mundo, reforzando el ranking internacional de México y sumando valiosos puntos de clasificación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 01:30 PM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 12:41 PM.