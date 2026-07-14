Efraín Juárez queda fuera de Champions con Győri ETO y buscará revancha en Conference League

El Győri ETO de Hungría, dirigido por el mexicano Efraín Juárez, quedó fuera de la Champions League 2026‑27 tras perder 3‑2 en el global contra el Vikingur Reykjavik de Islandia. El equipo islandés había ganado el partido de ida 1‑0, obligando a Juárez a plantear un encuentro ofensivo en la segunda fecha.
En el partido de vuelta, el Győri se adelantó a los 34 minutos, pero la ventaja se mantuvo precaria. A los 45 minutos, el equipo húngaro lideraba 2‑1, lo que habría llevado el global a 2‑2 y forzado la prórroga. Sin embargo, en la segunda mitad los islandeses empataron 2‑2, igualando el global y, minutos después, anotaron el gol de la victoria (3‑2), sellando la eliminación.
Juárez realizó cambios tácticos en los últimos minutos, pero su escuadra no logró reaccionar. Con la derrota, el sueño de dirigir en la fase de grupos de la máxima competición europea quedó suspendido. El Győri ETO ahora buscará el boleto a la UEFA Conference League, donde será ubicado en la Ruta de Campeones y enfrentará al perdedor del duelo entre el Klaksvík de Islas Feroe y el Atert Bissen de Luxemburgo, serie que favoreció a los feroeses.
El técnico mexicano mantiene la esperanza de seguir compitiendo en Europa, aunque la eliminación de la Champions League representa un revés significativo en su carrera internacional.