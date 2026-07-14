Efraín Juárez queda fuera de Champions con Győri ETO y buscará revancha en Conference League

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El entrenador mexicano Efraín Juárez vio frustrado su sueño de dirigir en la fase de grupos de la Champions League al quedar eliminado en la primera ronda ante el Vikingur Reykjavik, con un marcador global de 3‑2. El Győri ETO, que había remontado en el partido de vuelta, no logró sostener la ventaja y se despidió del torneo, ahora enfocándose en la Conference League.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 05:35 PM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 04:29 PM.