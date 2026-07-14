“Te quiero, Don Memo”: el emotivo mensaje de Gilberto Mora a Guillermo Ochoa por su cumpleaños

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El arquero Guillermo Ochoa, histórico portero del Tri y único mexicano con seis Copas del Mundo, celebró su 41.º cumpleaños con una emotiva dedicatoria de Gilberto “Morita” Mora, su compañero de la generación más joven del Mundial 2026. La interacción, que incluyó intercambios en Instagram y bromas sobre la diferencia de edad, se volvió viral y reforzó la unión intergeneracional dentro del equipo nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:42 AM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 09:09 AM.