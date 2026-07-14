Isaac del Toro cae al séptimo lugar del Tour de Francia tras la Etapa 10

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El ciclista mexicano terminó octavo en la Etapa 10, quedando a 1′31″ del ganador Tadej Pogačar y cayendo al séptimo puesto del general, a 1′21″ de Remco Evenepoel. Además perdió terreno en la clasificación de jóvenes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 10:19 AM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 11:24 AM.