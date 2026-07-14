Isaac del Toro cae al séptimo lugar del Tour de Francia tras la Etapa 10

Isaac del Toro concluyó la Etapa 10 del Tour de Francia 2026 en la octava posición, a 1 minuto y 31 segundos del ganador, su compañero de equipo Tadej Pogačar. Ese resultado provocó que el mexicano descendiera al séptimo lugar en la clasificación general, quedando a 1 minuto y 21 segundos del belga Remco Evenepoel, quien ocupa el tercer puesto.
En la clasificación de los jóvenes, del Toro también perdió posiciones, situándose ahora a 46 segundos de Juan Ayuso y fuera del maillot blanco.
El ciclista mexicano buscará recuperar tiempo en las próximas etapas, que favorecen a los sprinters, con el objetivo de mantenerse cerca de los líderes y volver a escalar posiciones en ambas clasificaciones.
El Tour de Francia continúa su desarrollo, y la actuación de del Toro será clave para la estrategia del equipo UAE Team Emirates en los días restantes de la carrera.