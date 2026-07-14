Jordan Walker hace historia y gana el Home Run Derby con los Cardinals por primera vez

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El joven jardinero de los St. Louis Cardinals, Jordan Walker, ganó el Home Run Derby 2026 en Filadelfia al conectar seis jonrones consecutivos en la ronda final, convirtiéndose en el primer jugador de la franquicia en alzarse con el título.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:47 AM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 09:51 AM.