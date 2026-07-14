Mbappé, Yamal y una final adelantada: España y Francia van por la gloria mundialista

El martes 15 de julio se disputará la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, un choque que muchos analistas ya catalogan como una final adelantada. En la rueda de prensa previa, el técnico español Luis de la Fuente se robó los reflectores al pronunciar la frase “¿Y si sí?”, ya conocida en México por su uso en campañas motivacionales, y la adaptó para incitar a los seguidores a soñar con la segunda Copa del Mundo de su historia.
De la Fuente, con una sonrisa, recordó que el fútbol se construye a partir de los sueños y dejó abierta la puerta a la posibilidad de levantar el trofeo en suelo norteamericano. Subrayó que el duelo contra Les Bleus representa el mayor reto del torneo para La Roja y que será indispensable presentar su mejor versión para avanzar a la final.
El seleccionador también reconoció la evolución de la selección francesa, que llega fortalecida tras sus últimos enfrentamientos y con una ofensiva liderada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Por su parte, España cuenta con figuras como Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, quienes han brillado a lo largo del certamen.
El ganador del encuentro obtendrá el primer boleto a la gran final del Mundial 2026, donde se medirá contra el vencedor de la otra semifinal. El partido se jugará a la 1:00 p.m. (hora del centro de México) y será transmitido en abierto por Canal 5 de Televisa y Azteca 7, así como por la plataforma ViX Premium.