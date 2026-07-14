Mbappé, Yamal y una final adelantada: España y Francia van por la gloria mundialista

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En la conferencia previa a la semifinal contra Francia, el seleccionador español Luis de la Fuente utilizó la frase “¿Y si sí?”, popularizada en México, para motivar a los aficionados y subrayar la magnitud del duelo. El encuentro, considerado una final adelantada, decidirá quién avanza a la gran final del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 10:34 AM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 11:08 AM.