Inglaterra vs Argentina: dónde y cómo ver gratis la semifinal del Mundial 2026

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Inglaterra y Argentina se enfrentarán el 15 de julio a las 13:00 (CDMX) en la segunda semifinal del Mundial 2026. El partido será transmitido sin costo en TV Azteca (Canal 7), Televisa (Canal 5 y Las Estrellas) y podrá disfrutarse en los Fan Fest oficiales de la FIFA en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 10:25 AM.
En Deportes y editada el 14/07/2026 11:06 AM.