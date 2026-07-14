Inglaterra vs Argentina: dónde y cómo ver gratis la semifinal del Mundial 2026

Inglaterra y Argentina jugarán la segunda semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Por primera vez en la historia del torneo, el encuentro no será exclusivo de plataformas de pago; cualquier persona con antena podrá verlo en televisión abierta.
La transmisión será gratuita en TV Azteca, Canal 7, con la narración de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos. Asimismo, Televisa ofrecerá el partido en Canal 5 y en Las Estrellas, donde el equipo de comentaristas estará integrado por Andrés Vaca y David Faitelson.
Los aficionados que prefieran una experiencia colectiva podrán acudir a los Fan Fest oficiales de la FIFA instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, o bien reunirse en restaurantes y bares para disfrutar del duelo.
El enfrentamiento revive una rivalidad histórica que trasciende el terreno de juego, marcada por la Guerra de las Malvinas y recuerdos icónicos como la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de la Copa del Mundo México 1986.
En el camino a la semifinal, Inglaterra superó a México (3‑2) en octavos y a Noruega (2‑1 en tiempo extra) en cuartos, con un destacado Jude Bellingham. Por su parte, Argentina venció a Cabo Verde, Egipto y Suiza, demostrando capacidad de respuesta en situaciones de presión.
El partido se jugará en Atlanta, EE. UU. y promete ser un partidazo entre dos de las cuatro mejores selecciones del planeta.